Ignoraron solicitud para mantenimiento del Puente vehicular de San Bartolo; agente advirtió de daños

-No es la primera vez que se hacen llamados para una rehabilitación, pero ni autoridades municipales ni estatales toman en serio el problema.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras el colapso de la loza en el puente vehicular de San Bartolo, el Agente de la Comunidad Paulino Soto, dio a conocer que no es la primera vez que este puente presenta daños, y a pesar de que en reiteradas ocasiones ha pedido mantenimiento, las autoridades municipales y estatales los han ignorado.

Dijo que, durante el año pasado y este, solicitaron a las instancias correspondientes que revisaran el puente y se le diera un mantenimiento total, no solo en el pavimento si no en todo especialmente en la parte baja, sin embargo, hasta el momento, no se le ha dado ni siquiera una revisión.

“necesitamos que se le dé mantenimiento al fierro, a la tubería, dado que dándole mantenimiento preservamos más los materiales, si no se le da mantenimiento va a seguir pasando esto”, puntualizó.

Además, han solicitado a Protección Civil estatal y municipal un dictamen sobre el puente vehicular, con la finalidad de conocer las condiciones que tiene, sin embargo, tampoco se ha hecho.

Explicó que a inicios del año, se bacheó el puente, pero solo fue eso, cuando lo idóneo es que por lo menos cada 3 años se debe de cambiar el asfalto, “en cuestiones de mantenimiento en general desde que se instaló, no se le ha dado mantenimiento, solo en la parte visible, en la parte de los tubos, del concreto, no”.

Por lo tanto, esperan que las autoridades le den mantenimiento a este puente que se inauguró en el año 2001 con el entonces Presidente Diego Pacheco y el cual no solo conecta a Tuxtepec con San Bartolo, también con Loma Bonita, y también con municipios veracruzanos.

