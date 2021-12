Benjamín Robles levanta la mano a Salomón Jara, vamos en unidad afirma

-Robles Montoya refiere que se busca lograr el cambio verdadero para Oaxaca, por lo que necesitan caminar juntos.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Diputado Federal y Comisionado Nacional del Partido del Trabajo (PT) en Oaxaca Benjamín Robles Montoya, le levantó la mano a Salomón Jara, quien resultó electo como Coordinador por la Defensa de la 4T en la entidad, que a la postre será el candidato de la coalición MORENA-PT-PVEM al Gobierno de Oaxaca.

El legislador petista subió una imagen a sus redes sociales en dónde tanto él como su esposa, quien también es Diputada Federal Maribel Martínez López, le levantan la mano a Jara Cruz, quien está en medio de ellos, Robles Montoya refiere que se busca lograr el cambio verdadero para Oaxaca, por lo que necesitan caminar juntos.

Así lo publicó en su página oficial de facebook: “Nuestra lealtad está siempre con la #4T y con nuestro Presidente Andrés Manuel. Desde el Partido del Trabajo saludamos al compañero Salomón Jara. Las y los integrantes del PT seguiremos luchando hasta que las cosas cambien de verdad en #Oaxaca. El primer paso es lograr el cambio verdadero con la llegada de un proyecto capaz de #UnirOaxaca Necesitamos caminar juntas y juntos: cuenten con el PT. ¡Ánimo! #100XCientoObradorista”

Es importante mencionar que en el 2016, fue Benjamín Robles quien rompió la coalición con MORENA, en ese entonces el candidato era Salomón Jara, varios pensaron que al no haber sido favorecido con la candidatura, Robles Montoya podía volver a romper la coalición, sin embargo con esto confirma que no será así.

