Aprueba Congreso de Oaxaca 150 mdp para apoyar a afectados por el Covid-19

San Raymundo Jalpan, Oax. 28 de diciembre de 2021.- La 65 Legislatura de Oaxaca aprobó 150 millones de pesos para fortalecer, durante el año siguiente, la economía de las personas afectadas por la epidemia del Covid-19.

De acuerdo con la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación, este recurso autorizado en el Paquete Económico 2022, estará a cargo de la Secretaría de Bienestar del Estado de Oaxaca (Sebien).

La dependencia gubernamental deberá de lanzar un programa nuevo para la aplicación de los recursos públicos y así beneficiar a las mujeres y hombres, de entre 18 y 59 años de edad, quienes están en situación de pobreza, o son buscadores de empleo y sin remuneración fija.

Una vez que el presupuesto de egresos de Oaxaca entre en vigor el 1 de enero de 2022, la Sebien tendrá un plazo no mayor a 60 días hábiles, para publicar el programa y las reglas de operación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

En el proyecto deberá especificarse el objetivo social del programa, la población objetivo, el monto, mecánica de operación y sus criterios e indicadores de evaluación. El apoyo será para la población de todo el estado de Oaxaca.

Con ello, la 65 Legislatura local busca impulsar la economía en Oaxaca ante el daño ocasionado por la emergencia sanitaria derivada del Covid-19, a casi dos años del inicio de la epidemia.

Según el Fondo Monetario Internacional, para América Latina se prevé un crecimiento del 3.2% para el siguiente año, por lo cual es una prioridad para el Congreso de Oaxaca la recuperación de la economía local.

