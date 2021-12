Alertan de posibles heladas en Oaxaca por frente frío 16

-La CEPCO recomienda a la ciudadanía y Autoridades Municipales tomar las medidas de prevención necesarias para evitar eventualidades.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 28 de diciembre de 2021. La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), informa que se prevé que se mantenga el sistema anticiclónico en diferentes niveles de la atmosfera, centrado sobre el Golfo de México, favoreciendo cielo despejado, ambiente frío al amanecer y durante la noche en elevaciones mayores a mil 500, con posibilidad de heladas en picos altos de la Mixteca, Sierra Norte y Sierra Sur.

Además, se desarrollará un evento de surada sobre el Istmo y Golfo de Tehuantepec, originando un ambiente con características de caluroso que se extenderán hacia la línea costera. El frente frío No.16 se frenará sobre el norte de México y por la tarde dejará de afectar al país. Sin embargo, un nuevo frente frío se estará gestando e ingresando por los estados del noroeste.

En cuanto a las condiciones meteorológicas registradas en las últimas 24 horas en el estado, dominó ambiente frío con heladas al amanecer en zonas altas y caluroso en zona bajas, además de cielo despejado con abundante radiación solar.

El pronóstico para la capital del estado es frío a fresco al amanecer y por la noche, despejado a medio nublado abundante radiación solar en horas centrales del día. La temperatura máxima será de 28 grados y mínima de 08.



La Coordinación estatal de Protección Civil que encabeza Oscar Valencia García emite las siguientes recomendaciones por temporada invernal:

Vestir con ropa gruesa, cubriendo todo el cuerpo (chamarra, abrigo, bufanda, gorro, guantes. Etc.).

-Informarse a través de los medios de comunicación sobre el pronóstico del tiempo comer frutas amarillas ricas en vitamina A y C.

-Al salir de un lugar caliente cubrir boca y nariz para evitar respirar aire frío.

-Los niños, adultos mayores, enfermos crónicos y personas indigentes son más vulnerables, por lo que se debe tener especial atención con ellos y cobíjalos.

-Al utilizar chimeneas, calentadores u hornillos verificar que haya ventilación adecuada para evitar intoxicaciones, cuidar que los niños no se acerquen para evitar accidentes.

-Sellar puertas y ventanas con papel periódico para evitar cruces de corrientes y salida de calor acumulado en su casa.

-No encender estufas ni anafres dentro de habitaciones que carezcan de ventilación adecuada ya que pueden generar monóxido de carbono, este es un gas que no se ve ni tiene olor y es altamente nocivo para la salud.

