Acusan a hermano de agente de Viguera de intento de homicidio

-Una de las víctimas afirma que agredió a un menor de edad e hirió de bala a dos personas.

Graciano Gómez/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Jesús Emmanuel Fuentes Zárate y Carlos Alberto Casados Fuentes, denunciaron que el hermano del agente de Viguera, de haberlos agredido, uno de ellos dijo que en un altercado le dieron un balazo en la pierna, por ello piden que se haga justicia y se castigue al responsable por estos hechos.

Agregó que al parecer el caso lo quieres “archivar”, para proteger a Joaquín, quien es hermano de Francisco Hernández Benítez, agente municipal de Viguera, detallaron que el pasado 12 de diciembre Joaquín Hernández Benítez estaba ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública, acompañado de unas 8 personas más.

Además refieren que ese día ellos estaban en una fiesta infantil, cuando uno de sus hijos salió a buscar una chamarra, en ese momento el menor fue agredido por Joaquín Hernández, al salir a ver lo que había pasado, señalaron que hicieron disparos con armas de fuego, hiriendo a uno de ellos en la pierna, motivo por el cual piden que se investigue el caso.

Y es que argumentan que el agente municipal mandó a quitar las cámaras que había en el lugar para proteger a su hermano y así no tener evidencias de la agresión, incluso señalaron que la policía municipal fue a retirar los casquillos, además que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) no ha dado seguimiento a este incidente.

