Contribuye el IEEPO a la cultura de respeto y protección de los Derechos Humanos de la niñez

-Se cuenta con el Manual para la Prevención y Erradicación de la Discriminación en Escuelas de Educación Básica.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 27 de diciembre de 2021.- En el ámbito educativo es fundamental construir una cultura de respeto y protección a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, por lo que en esta labor, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), colabora con diferentes acciones que contribuyan en este tema y prevengan prácticas discriminatorias en las escuelas de nivel básico.

Una de ellas es el Manual para la Prevención y Erradicación de la Discriminación en Escuelas de Educación Básica, que brinda principalmente al personal que labora en casas y comedores de la niñez indígena, estrategias y elementos conceptuales para reconocer y prevenir la discriminación en el ámbito escolar, así como acciones y actividades que ayudan a erradicarla.

Elaborado en coordinación con la Asociación Civil Solidaridad Internacional Kanda (Sikanda) y World Visión México mediante su programa Campos de Esperanza, el texto proporciona información básica para entender la discriminación, sus orígenes, las prácticas que la producen y la reproducen, sus causas, efectos y consecuencias en el ámbito educativo.

También, orienta sobre los tipos de discriminación en el contexto educativo como son por racismo y nacionalidad, por discapacidad u dificultades de aprendizaje, maternidad y paternidad juvenil o condiciones desfavorables de salud física o mental, pasajera o permanente.

Otras de las propuestas del Manual para la Prevención y Erradicación de la Discriminación en Escuelas de Educación Básica que se encuentra disponible desde el enlace: https://www.oaxaca.gob.mx/ieepo/manual-para-la-prevencion-y-erradicacion-de-la-discriminacion-en-escuelas-de-educacion-basica/, es la elaboración de un plan escolar en este tema y el desarrollo de prácticas inclusivas que pongan en el centro de la reflexión como mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, de modo que ambos aspectos reflejen los valores inclusivos.

De esta forma, la administración del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, refrenda su compromiso por asegurar una mayor inclusión y equidad en la educación para la construcción de una sociedad más justa y democrática que contribuya a la transformación de la entidad y el desarrollo integral de la niñez y adolescencia.

