Reeligen a Victoriano Moreno como agente de policía en Cerro Marín

–Dijo que en los 3 meses que estuvo en el cargo tras la destitución del anterior, ha entregado a la asamblea, un informe con los resultados que abona al desarrollo de la comunidad durante este tiempo.

Valle Nacional, Oaxaca.- Luego de 3 meses al frente de la Agencia de Policía de la comunidad de Cerro Marín en Valle Nacional el profesor de educación primaria Victoriano Moreno Perez, fue reelegido bajo el mismo cargo, por lo que manifestó que esta decisión de los pobladores se debió al resultado entregado en tan poco tiempo en el que estuvo al frente.

Explicó que en el corto tiempo que ha estado se dieron los resultados adecuados en la comunidad de acuerdo al informe que presentó ante la asamblea, y dijo que entre sus actividades realizadas estuvieron la rehabilitar de los caminos cosecheros y el mantenimiento del cementerio, sin embargo reconoció que esto no se lograría de no ser por el apoyo de los mismos habitantes que estuvieron participativos en cada una de las actividades que se realizaron durante este tiempo.

Pese a que la comunidad de Cerro Marin o Monte Flor de al menos 845 habitantes desde hace algunos años ha registrado conflictos internos, situación que ha generado divisionismo en la misma población, la reelegida autoridad auxiliar señaló que ante esta situación no habrá diferencias ya que se busca trabajar con el pueblo que lo eligió y no contestan grupos que no abonan al crecimiento y desarrollo de la propia comunidad.

En lo que respecta a este nuevo ejercicio mencionó que ya está planificando su plan de trabajo para presentarlo a la asamblea y pueda aprobarse como prioridades como es el caso de la construcción de la barda perímetro de su cementerio y la construcción urgente de un nuevo tanque elevado ante las condiciones que presenta la actual debido al paso del tiempo.

Una de sus primeras actividades que tiene contemplado en lo que resta del año, es la realidad de un baile para este 30 de diciembre pues dijo que se busca recabar fondos para la misma comunidad y destinar a las nuevas comisiones que tendrán la encomienda de buscar gestiones que aporten a la población.

Cabe resaltar que Victoriano Moreno Perez tomó el cargo en el mes de Octubre supliendo a la entonces Agente de Policía Eloina Hernández quien hasta el momento se desconoce los motivos que orillaron su destitución del cargo.

