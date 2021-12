Con fandango despedirá el año Tallera Colectiva en Tuxtepec

-El evento se realizará en el parque del ejido de San Bartolo a partir de las 5:00 de la tarde.

Miguel Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Con motivo de cierre de año, el colectivo cultural Tallera Colectiva realizará un fandango este 28 de diciembre a las 17:00 horas el parque de la agencia de San Bartolo.

La participación de los niños y niñas de la comunidad y la zona del Papaloapan será fundamental esa noche, en la que los asistentes disfrutarán de versos de la cultura afrojarocha, música y baile.

Este evento será realizado al aire libre y será gratuito, por lo que la invitación es abierta a todo el público, con el único requisito de asistir portando cubrebocas, hacer uso de gel antibacterial y procurar la sana distancia para evitar la propagación del Covid-19.

Los organizadores detallaron que se trata de un evento comunitario por lo que invitan a llevar alimentos, bebidas o botanas, así mismo, especificaron que se trata de un programa sin afines políticos.

