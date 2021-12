Suspenden noche de rábanos en Oaxaca, es por variante Ómicron informó el Gobernador

-Las demás actividades seguirán en Semáforo Verde



Jorge Acevedo



Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- La noche de rábanos fue oficialmente suspendida, pero no fue por los bloqueos y movilizaciones de los sindicatos, sino para evitar el incremento de contagios de Covid, ya que en otros países se han detectado varios casos de la variante Ómicrón, que incluso ya se han contabilizado en el país.



El anuncio lo hizo el Gobernador Alejandro Murat Hinojosa, acompañado por el Director de los Servicios de Salud de Oaxaca Juan Carlos Márquez Heine, quienes comentaron que “debido a la cepa Ómicron y a la invitación que hace la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece que las autoridades de los países y de los estados, deben de cancelar eventos multitudinarios”, es que decidieron suspender la noche de rábanos.



Márquez Heine mencionó que se está observando con la nueva cepa, que países como Estados Unidos e Inglaterra, han registrado un aumento importante en el número de pacientes hospitalizados y contagiados, por lo que se decidió proteger la salud de los oaxaqueños y de los turistas nacionales e internacionales.



El mandatario oaxaqueño indicó que las demás actividades en el estado seguirán en semáforo verde, para que puedan disfrutar las fiestas decembrinas y de fin de año, finalmente hizo el llamado a no bajar la guardia y seguir con las medidas de prevención sanitarias.

