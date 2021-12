Se estanca proyecto de oficinas del INPI en la Cuenca

-Los sindicalizados pedirán apoyo a las autoridades municipales para que juntos exijan las instalaciones

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Secretario General de la sección 15 de Tuxtepec Alejandro Mercado Pérez del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) dio a conocer que se encuentra estancado el proyecto de las oficinas, a pesar de la insistencia de los trabajadores.

Dijo que tenían un acuerdo interno con los representantes de este centro coordinador, en el que se iba a buscar a las autoridades de los 9 municipios que atiende esta coordinación para que a su vez ellos emitieran un documento avalando la necesidad urgente de tener unas instalaciones adecuadas para la atención de los ciudadanos.

Agregó que las instalaciones que actualmente tienen, no están en condiciones idóneas para poder atender a los ciudadanos, por lo que, a pesar de este compromiso con los representantes del centro, al momento no se ha podido dar este acercamiento con las autoridades municipales.

El Secretario agregó que existe la disposición de las autoridades municipales, sin embargo, aún no se ha logrado concretar una reunión para que posteriormente se emita el documento.

La construcción de unas oficinas del INPI en la región es una petición que por años han hecho, y lo que no han podido lograr a pesar de que ya cuentan con un espacio, el expediente, solo falta que se autorice un recurso para poder construirlas. Aunque no hay monto exacto, pretenden que sean alrededor de 20 millones de pesos, y lo que quieren es que poco a poco se tenga esta construcción.

