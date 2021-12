Salomón Jara es el abanderado de Morena al Gobierno de Oaxaca

-Por ser el estado con mayor intencionalidad de voto, se respetó al mejor posicionado

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Senador de la República con licencia Salomón Jara Cruz fue elegido por el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA para ser el Coordinador en Oaxaca por la defensa de la 4T, que a la postre se convertirá en el candidato al Gobierno del Estado de Oaxaca.

Durante la madrugada de este jueves, el Dirigente Nacional de MORENA Mario Delgado Carrillo, mencionó que se determinó respetar en Oaxaca el género de hombre debido a que es la entidad con mayor competitividad, en el resto de los estados se analizó la situación, ya que de acuerdo a las encuestas, en 5 de 6 estados los mejor posicionados fueron hombres y sólo en uno mujer.

El segundo estado con mayor competitividad fue Quintana Roo, en dónde Mara Lezama fue la única mujer que ganó las encuestas, por lo que se respetó el género, en el caso de Tamaulipas e Hidalgo, que son los lugares 3 y 4 en competitividad, se eligió el género de hombre, mientras que en Aguascalientes y Durango, en dónde Morena tuvo mejor intención de voto, se determinó que fueran mujeres, cumpliendo así con el principio de paridad de género.

Mario Delgado agregó que con esta determinación, se potencializa el triunfo de MORENA en los seis estados en dónde habrá elección para renovar las gubernaturas, ya que buscan ganar las seis elecciones y así gobernar tres cuartas partes de los estados del país, por su parte la dirigente nacional del PVEM Karen Castrejón, reafirmó que se mantienen en la coalición y que trabajarán para ganar las elecciones en los seis estados.

En representación de la dirigencia nacional del PT, Benjamin Robles dijo que con este ejercicio, se demostró a los adversarios de la 4T que hay unidad en la coalición y que no habrá desbandadas de quienes no resultaron elegidos, además felicitó a los seis coordinadores y de manera especial a Salomón Jara, ya que ambos fueron los mejores posicionados en las encuestas en el estado de Oaxaca.

