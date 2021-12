Organizaciones se suman a bloqueos en la capital

-Señalaron que no retirarán los bloqueos hasta que se pague el aguinaldo y la última quincena de diciembre

José Cruz

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Representantes de distintas organizaciones sociales y sindicales, manifestaron este jueves su apoyo a los trabajadores sindicalizados del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, para exigir el pago del aguinaldo y de la última quincena de diciembre, advirtieron que quitarán los bloqueos hasta que no se haya realizado dicho pago.

Además pidieron que cese la campaña mediática que promueven el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado, en la que señalan a los sindicalizados de estarse movilizando, señalaron que su petición petición es legítima, ya que el pago del aguinaldo es una prestación a la que tienen derecho y que así lo mandata la Ley Federal del Trabajo.

Agregaron que con la falta de pago de esta prestación, se violenta el derecho de los trabajadores y del contrato colectivo de trabajo, asimismo indicaron que esto afecta a la economía de las familias, por ello es que decidieron respaldar las movilizaciones de los sindicatos al servicio del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez.

Dijeron que es inadmisible que el edil Oswaldo García Jarquín haya utilizado el recurso destinado para el pago de los aguinaldos para otro fin, asimismo dijeron que en caso de no tener una respuesta favorable de parte de las autoridades, intensificarán las movilizaciones en la capital, las cuales cumplen 4 días con bloqueos en distintos puntos.

Es importante mencionar que el Gobernador Alejandro Murat Hinojosa, informó que este viernes se realizará el pago de los aguinaldos a los trabajadores del ayuntamiento capitalino, esta propuesta fue aceptada por el Sindicato 3 de marzo, quienes empezaron a recoger la basura en el centro histórico, sin embargo los demás sindicatos continúan con los bloqueos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario