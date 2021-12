Oaxaca está de fiesta por elección de Salomón Jara: Jenner Bautista

-Celebró que sea él quien encabece el proyecto auténtico de la Cuarta Transformación en Oaxaca

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Luego de darse a conocer que Salomón Jara fue elegido como Coordinador por la Defensa de la 4T en Oaxaca, el referente de MORENA en el distrito 09 Jenner Bautista, expresó sus felicitaciones hacia Jara Cruz y al Comité Ejecutivo Nacional, por haber elegido al mejor perfil.

Así lo publicó en su cuenta de facebook: “Los vientos de cambio soplan a favor de #Oaxaca y se mantiene viva la esperanza gracias al Ing. Salomón Jara Cruz.

Desde el Distrito IX celebro que sea él quien encabece el proyecto auténtico de la #CuartaTransformación en nuestro estado. ¡Muchas felicidades…! ¡Oaxaca está de fiesta…!”.

Es importante mencionar que la madrugada de este jueves el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA Mario Delgado, anunció quienes son los Coordinadores Estatales por la Defensa de la 4T, que a la postre se convertirán en los candidatos y candidatas a gobernador en los 6 estados dónde habrá elecciones.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario