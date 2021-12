Manifiesta Susana Harp descontento por elección de candidato en Oaxaca

-Señala que en la encuesta para Oaxaca más del 50 por ciento de los encuestados manifestó que prefieren a una mujer para que gobierne la entidad

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Luego de darse a conocer los resultados de las encuestas de MORENA y de definir a quienes serán los candidatos y candidatas, la Senadora oaxaqueña Susana Harp, manifestó su descontento por no haber sido elegida, a pesar de que en la encuesta para Oaxaca más del 50 por ciento de los encuestados manifestó que prefieren a una mujer para que gobierne la entidad.

En su cuenta oficial de twitter publicó que no se puede permitir que se hayan elegido a mujeres en los estados en dónde MORENA registró una menor intención del voto, señaló que se debe impulsar a las mujeres más competitivas y es que Harp Irurribarría fue la segunda mujer mejor posicionada en las encuestas y en el estado con mayor intención del voto hacia MORENA, que fue Oaxaca.

Agregó que las mujeres que obtuvieron las puntuaciones más altas deben ser candidatas, para así hacer realidad la transformación y el empoderamiento de las mujeres, asimismo hizo un llamado al Comité Nacional de MORENA para que respete el verdadero espíritu de la paridad de género.

Y es que el el Dirigente Nacional de MORENA Mario Delgado Carrillo, mencionó que se determinó respetar en Oaxaca el género de hombre debido a que es la entidad con mayor competitividad, sin embargo para Susana Harp en Oaxaca al haber más posibilidades de triunfo, se le debió haber dado la candidatura a una mujer, ya que se está manera se privilegia la paridad de género.

