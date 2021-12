Exhibe Murat deuda de García Jarquín por 200 mdp, pide al edil que de la cara

-Señaló que este viernes se pagaría el aguinaldo a los trabajadores sindicalizados

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Gornador del Estado Alejandro Murat Hinojosa, dio a conocer que el ayuntamiento capitalino que preside Oswaldo García Jarquín, tiene un adeudo con los sindicatos de alrededor de 200 millones de pesos, además pidió al edil de la ciudad de Oaxaca de Juárez, que de la cara para resolver el conflicto.

En un video que subió a sus redes sociales, el mandatario oaxaqueño señaló que los bloqueos que han estado afectando a la capital del estado no son responsabilidad del Gobierno del Estado, sin embargo precisó que para no afectar más a la ciudadanía, decidio intervenir para pagar el aguinaldo a los trabajadores sindicalizados.

Y es que el pago del aguinaldo a los trabajadores de los sindicatos, le corresponde al ayuntamiento capitalino, quien debe programar dichos pagos en su presupuesto de egresos, agregó que pidió la ayuda del Gobierno Federal para poder pagar esta prestación durante el viernes, a cambio pide a los sindicatos retirar los bloqueos.

Murat Hinojosa hizo un llamado a la población para que en la elección del 5 de junio, analicen su voto y evaluen qué tipo de autoridad quieren, una que de la cara o una que se esconda, y es que García Jarquín no ha dado la cara para buscar una solución al conflicto y tampoco ha participado en las mesas de trabajo que se han realizado.

Al momento el Sindicato 3 de marzo inició con la recolección de la basura del centro histórico y retiró sus bloqueos, sin embargo los demás sindicatos mantienen su movilización, se espera que en el transcurso del día las gremiales acepten la propuesta del Gobierno del Estado y retiren sus bloqueos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario