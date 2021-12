Con el paso de los años, en buzón de quejas del Hospital aumentan las felicitaciones

-Anteriormente las quejas contra el personal eran constantes, ahora estas disminuyeron



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- La Aval Ciudadanos del Hospital General de Tuxtepec, Alejandrina Ronquillo Regules, dijo que conforme han pasado los años, las quejas en los buzones que están en el nosocomio han disminuido, debido a que las han ido atendiendo.



Explicó que anteriormente en los buzones había quejas no solamente por a falta de insumos y medicamentos, o la falta de médicos, si no por la mala atención del personal tanto doctores como enfermeras, por lo que fueron atendiendo esta demanda.



Dijo que al recibir quejas por la mala atención, se lo hacía saber al personal señalado y con esto fueron cambiando de actitud, además de que a los médicos que eran felicitados se les daba un obsequio, lo que ayudó a que esta queja por la mala atención disminuyera.



Sin embargo, las quejas que siguen son la carencia de equipos para los diversos estudios, así como la falta de medicamentos, por lo que esperan que poco a poco estas necesidades se solventen, ya que a pesar de que ella ha pedido subsanarlas, en ocasiones no depende de los directivos si no de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).



La también abogada, informó que ya solicitó con el Presidente electo Irineo Molina Espinoza una reunión con la finalidad de tocar el tema de las carencias del Hospital General de Tuxtepec, en donde también estén presidentes de los otros municipios de la Cuenca, ya que el hospital es regional, y atiende a personas de toda la región.



La Aval lleva 4 años en el cargo, por lo que es posible que próximamente se tenga a alguien más que esté al pendiente de las quejas del Hospital General.

FOTO: Archivo

