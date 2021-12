Arranca feria decembrina de Tuxtepec sin aprobación de Protección Civil

-Giovanni Aquino Colon, jefe de Protección Civil Municipal aseguró que no hubo interés por los responsables de la feria en cumplir los protocolos de seguridad.

Miguel Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Tras un par de días de buscar a los representantes de la feria del muro bulevar en Tuxtepec para realizar una inspección formal en el lugar, el jefe de Protección Civil Giovanni Aquino Colon, alertó a la población sobre las deficiencias en los juegos mecánicos y en la falta de protocolos para evitar accidentes.

Ante esta situación, recomendó a la ciudadanía evitar subirse a los juegos mecánicos, pues en una revisión informal en el lugar se observaron fallas en el cableado y en los soportes de los aparatos.

Hasta el momento los recorridos que se han realizado ha sido uno por cuenta propia en donde se evidenció el estado en el que se encuentran las instalaciones de los juegos mecánicos y de los puestos que ofrecen distintos productos, pudiendo observar polines que calzan los juegos ya viejos y mal acomodados y cables de energía eléctrica con bastantes empates.

Además, era necesario presentar un plan de contingencia, que señale salidas de emergencia, capacitación de los locatarios para ser los primeros respondientes ante un accidente, botiquín de primeros auxilios y extintores vigentes.

En el último recorrido que realizó Protección Civil en compañía de Jorge Nelson Pitalua, director de Comercio Municipal, fue este miércoles, en el que se le dio a conocer a los ferieros los detalles que debían corregir para cumplir formalmente con las normas y poder operar de una manera segura.

Ante otros medios de comunicación el responsable de la Feria, Miguel Ángel Meneses, dijo que ya se habían pasado estos protocolos, sin embargo, Aquino Colon, desmintió estas declaraciones.

Finalmente, el jefe de protección comentó se deslindan ante algún futuro accidente y señalan directamente como responsable al encargado de la feria.

