Susana Harp y Salomón Jara los mejor posicionados para candidatura en Oaxaca

-Más del 50 por ciento de los encuestados prefieren que se de la candidatura a una mujer

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Como se esperaba, los Senadores Susana Harp y Salomón Jara fueron los perfiles de mujer y hombre respectivamente, mejor posicionados en las encuestas que realizó la dirigencia nacional de MORENA, para definir al candidato o candidata al Gobierno de Oaxaca.

Otro dato que se reveló en las encuestas, es que más de 50 por ciento prefiere que la candidatura de MORENA sea para una mujer, aunque en el campo de más conocidos Susana Harp se ubicó en tercer lugar, detrás de Salomón Jara y Benjamín Robles, quien está identificado por el Partido del Trabajo (PT).

De acuerdo a las encuestas, Salomón Jara obtuvo el 47.9 por ciento de aceptación, Benjamín Robles el 39.2, Susana Harp el 25 por ciento, Raul Bolaños Cacho Cué con el 22.4 por ciento, Irma Juan Carlos obtuvo el 6.9 por ciento y Armando Contreras Castillo con el 5.2 por ciento, este promedio se generó del sumar los 4 resultados y dividirlos entre el número de encuestas.

Uno de los criterios para definir el género en cada uno de los estados, es el de competitividad, en ese rubro, de los resultados en los 4 estados dados a conocer, Oaxaca tiene el 50.77 por ciento de intención del voto, seguido de Hidalgo con el 41 por ciento, Durango con el 35.77 y Aguascalientes con el 20.07 por ciente, faltan por conocer los resultados de Quintana Roo y Tamaulipas.

