Sin avances y nula transparencia, de la autoridad saliente, en entrega-recepción en Chiltepec

-El edil electo indicó que en próximos días podría informar de forma preliminar el estado en que recibirá el ayuntamiento el 1 de enero.

Alex Morales

San José Chiltepec.- Hasta el momento hay poco avance del proceso de entrega recepción en Chiltepec, por lo que asegura el profesor Javier Martínez López presidente electo de ese municipio, que estará atento para informar a la ciudadanía el estado en que se encuentra el inmueble, pues explicó que hay poco conocimiento en información del actual Martín García para hacer con transparencia este ejercicio que tiene como obligación entregar.

Señaló el Edil entrante que solo esperará unos días más para que el edil en funciones empiece a integrar los expedientes de todo lo que deja y de los pendientes que vayan a quedar, pues se rumora en ese municipio que el inmueble ya ha sido totalmente saqueado.

Ante esta situación, dijo el Edil entrante que convocarán a rueda de prensa en los próximos días si es que no existe una transparencia total de lo que va a recibir, esto para que la ciudadanía Chiltepecana pueda conocer las condiciones en que recibirá este ayuntamiento.

Mientas tanto, aseguró que ya se están preparando para tomar posesión el próximo primero de enero alrededor de la 1 de la tarde y así tomar las riendas del municipio por los próximos 3 años en que estará gobernando.

Cabe resaltar que en los últimos días el también profesor de educación primaria ha asistido en diferentes eventos donde ha sido invitado como es el caso de la asamblea de ejidatarios donde atestigua la elección del nuevo comité, así también como la del Consejo de Vigencia, por otro lado realizó un foro de participación ciudadana para conocer las propuestas de los Chiltepecanos teniendo una afluente posición de las personas que acudieron a este evento y respaldando al Edil en su nuevo proyecto.

