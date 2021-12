Precios para la “cena navideña” se mantienen en Tuxtepec, asegura empresario

-A pesar de incremento de algunos productos, los “ingredientes” de mayor demanda para preparar las cenas, de navidad y fin de año, no presentan incrementos importantes que afecten los bolsillos de los hogares.

Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- A pesar de que en los últimos meses, los precios de los productos de la canasta básica se han incrementado, esto no afectará el bolsillo de las amas de casa de este municipio que prepararán las cenas navideñas, debido a que los ingredientes que se ocupan para la preparación de los diversos platillos se han mantenido.



El comerciante de Tuxtepec Silvino Reyes Téllez señaló que los ingredientes que se utilizan para la preparación de las cenas como lo son los chiles secos, así como las frutas de temporada que se utilizan para el “ponche”, se han mantenido y esperan que siga así.



Además de que tampoco hay desabasto de estos productos que se van a utilizar durante la cena navideña, y la mayoría están a buen precio y lo que mejor, es que ellos como comerciantes están notando un repunte en sus ventas en un 50% en comparación con el 2020 que fue un año muy malo.



En otro de los productos que se consumen en diciembre son las bebidas alcohólicas y hasta el momento no se ha presentado un incremento, al contrario han bajado sus precios.



En lo que respecta al huevo, que es un producto de la canasta básica y que por estas fechas incrementa, porque se utiliza para la rosca de reyes, no ha aumentado y esperan que se mantenga así.



Las ventas han ido incrementando desde a principios de noviembre con la fecha de “todos los Santos”, posteriormente el buen Fin y ahora con los aguinaldos, sin embargo aseguró que no es como se vendía hace unos 5 años.

FOTO: Ilustrativa

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario