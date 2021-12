Posponen inicio de feria en Tuxtepec por falta de inspección de seguridad para juegos

-Oficialmente comenzaría este miércoles, pero las autoridades ordenaron sea hasta mañana, pues hasta ahora se ha constatado que hacen falta soportes de juegos mecánicos, botiquines, extintores y la corrección de cables parchados.



Ángel Camarena



Tuxtepec, Oaxaca. – Los juegos mecánicos de la feria del muro bulevar en Tuxtepec no cuentan la inspección por parte de Protección Civil para determinar el estado físico y mecánico para su uso, por lo que el inicio de las operaciones de la feria se pospuso.



El jefe de Protección Civil Municipal, Giovanni Aquino Colon, informó a TvBus que hasta ahora se ha constatado que hacen falta botiquines, extintores y la corrección de cables parchados y soportes de juegos mecánicos.



Y es que hasta el mediodía de este miércoles, cuando daría inicio la feria instalada en el muro bulevar Francisco Fernández Arteaga, carecía de los requisitos necesarios, pues los responsables de la feria no habían permitido la revisión.



En un recorrido sorpresa, la tarde de este miércoles, que realizó el director de comercio municipal, Jorge Nelson Pitalua y el jefe de Protección Civil, Giovanni Aquino Colon en las instalaciones de la feria se verifico que esta, no contaba con los requisitos necesarios para entrar en operación este miércoles.



Aquino Colon, comentó durante el recorrido que se detectaron irregularidades en las instalaciones eléctricas, así como en los tacones que brindan estabilidad a los juegos mecánicos.



Por su parte Jorge Nelson Pitalua Director de Comercio Municipal, dijo que este proceso es parte del protocolo, aunque también declaró que no se encontraba el responsable de la feria por lo que ellos solamente recabarían evidencia y se daría parte sobre lo que tendría que modificarse para iniciar labores.



Previo a este recorrido, el jefe de Protección Civil enfatizó que, al no ser llamado para la inspección y aprobación de esta feria, la responsabilidad queda directamente en el encargado del grupo de ferieros Miguel Ángel Meneses.

