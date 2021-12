Oaxaca acumula 83 mil 843 positivos a COVID-19, 21 son reportes nuevos

-La red médica presenta 18.7% de ocupación, hay 79 pacientes internados y cuatro hospitales al 100%

–La pandemia se encuentra activa en 41 municipios con 85 casos



Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax., 21 de diciembre de 2021.- Este 21 de diciembre, Oaxaca registró 21 casos nuevos de COVID-19, elevando la cifra total de acumulados a 83 mil 843 contagios; en tanto, el número de fallecimientos se incrementó a cinco mil 644, tras registrarse cuatro decesos en la última jornada, informaron los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).



La dependencia indicó que los municipios que encabezan la lista de pacientes nuevos son: Oaxaca de Juárez con cinco notificaciones y la Heroica Ciudad de Huajuapan de León con dos, el resto un contagio. Para un global de 16 Ayuntamientos con pacientes reportados este martes.



El informe diario refiere que se tienen contabilizados 85 casos activos del SARS-CoV-2 en 41 municipios, hay un global de 78 mil 114 personas que ya fueron dados de alta médica, además de cinco mil 840 casos sospechosos y 69 mil 208 negativos al padecimiento infeccioso.



Por distribución geográfica Valles Centrales suma 50 mil 843 casos, de estos 52 están activos; Istmo 11 mil 845 casos, de los cuales 10 son activos; Tuxtepec cinco mil 796 casos y tres activos; Costa cinco mil 883 casos y seis activos; Mixteca seis mil 508 casos y 12 activos; Sierra dos mil 968 casos y dos en etapa activa.



Conforme a las cifras de mortalidad, Valles Centrales concentra el mayor número de decesos con dos mil 508, seguido del Istmo con mil 205, Mixteca con 576, Tuxtepec con 559, Costa con 472 y Sierra con 324.



La prevalencia del SARS-CoV-2 por sexo, se mantienen con una tendencia más alta en varones, quienes contabilizan un total de 43 mil 584 casos, de los cuales tres mil 600 perdieron la vida, respecto al sector femenil que acumula 40 mil 259 casos y dos mil 044 decesos.



A nivel estatal, la red hospitalaria se encuentra al 18.7% de saturación, con un total de cuatro nosocomios al 100%, mientras que la disponibilidad de camas se ubicó en 343; en las últimas 24 horas, cuatro personas fueron ingresadas a hospitalización, para un global de 79 pacientes.



En tanto, los centros médicos que se encuentran en la Mixteca trabajan al 54.1% de su capacidad, seguido de Tuxtepec al 17.6%, en Valles Centrales 20.1%, Costa al 10.9%, Istmo 8.3 % y la Sierra con 0%.



Para coadyuvar a frenar el avance de la pandemia en la entidad, y con ello reducir también el impacto económico, la dependencia pidió a la población a mantener precauciones en los espacios públicos, aplicando cabalmente los protocolos sanitarios como: uso correcto del cubrebocas, sana distancia, lavado de manos con agua y jabón, evitar lugares concurridos y salidas innecesarias.

