Músicos llevarán cenas a familiares de pacientes hospitalizados en Tuxtepec

-Llaman a la población a sumarse



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- Con la finalidad de que el próximo 24 de diciembre las personas que tengan a un familiar hospitalizado tengan algo que cenar, músicos del municipio de Tuxtepec estarán entregando cenas.



El músico Guillermo Estrada, señaló que están recabando recursos económicos para poder llevarles una cena a quienes velan por la salud de sus familiares que están en el hospital de Tuxtepec.



La idea surgió, debido a que hace un par de días pasó por el lugar y se dieron cuenta de que había muchas personas, por lo que decidió llevarles una cena el próximo 24 de diciembre, que la mayoría cena con su familia, sin embargo estas personas por motivo de salud no podrán hacerlo.



Pidió a la población su colaboración para poder llegar a la meta que es la de servir entre 100 y 150 platillos, y aunque muchos ya han apoyado tanto económicamente como en especie, dijo que se requiere de un poco más de recursos económicos.



En caso de que sobren algunos platillos, no descarten llevarlos a familiares que tienen a pacientes en el IMSS de Tuxtepec.

FOTO: Ilustrativa

