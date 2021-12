Más de 2 mil adultos mayores de Tuxtepec cuentan con tarjeta INAPAM

-Ante el proceso entrega- recepción del cambio de administración municipal se suspenden trámites, será hasta finales de enero que inician con nuevos registros.

Miguel Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca.– La jefa del Instituto Nacional de Adultos Mayores Alicia Morales Silva, informó que durante el 2021 se logró el registro de 2 mil 100 adultos mayores de Tuxtepec, a pesar de la pandemia por el covid 19.

Esta cifra es favorable en medio de la contingencia, y para cumplir con los adultos mayores se buscaron estrategias para recibir la documentación, así como realizar registros y entregas de sus tarjetas.

Sin embargo, debido al proceso de entrega- recepción del ayuntamiento de Tuxtepec solamente estarán entregando las credenciales restantes a quienes no han podido pasar a las oficinas ubicadas al interior del palacio municipal. Los servicios se retomarán hasta finales de enero o principios de febrero.

Respecto al proceso del cambio de administración con el gobierno entrante que encabeza Irineo Molina, Morales Silva dijo que ya están por concluir con lo correspondiente a su área e inclusive ya se encuentran haciendo la limpieza de las oficinas, por lo que están preparadas para entregar a quien los remplazará.

Así mismo, detalló que no dejan ningún pendiente, sino por el contrario, la pandemia no permitió avanzar con otros trámites simplemente los de las credenciales, por lo que el registro que se tiene hasta ahorita pasará a manos del ayuntamiento para su continuidad en el gobierno entrante.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario