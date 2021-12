Inspeccionan comercios para evitar contaminación auditiva o aplicarán multas

–La dirección de Medio ambiente indicó que solo se permiten 69 decibeles. La multa es de 10 a 100 salarios mínimos.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Director de Medio Ambiente en Tuxtepec Saúl Alatorre, señaló que están realizando el monitoreo del volumen en el centro de la ciudad, que es constante en estos días de diciembre, con la finalidad de que no haya contaminación auditiva.

Dijo que acuden con los propietarios o encargados de los diversos establecimientos, con la finalidad de que no haya contaminación auditiva, además de que les informan que solo tienen permitido 69 decibeles.

En todos los establecimientos, se ha respetado, sin embargo van a estar vigilando constantemente para que se respete los niveles de audio marcados, y en caso de que en un comercio no se respete estarán informándoles de una sanción económica que va de los 10 hasta los 100 salarios mínimos, dependiendo de la gravedad.

El director del área llamó a los comerciantes a que respeten los niveles que marca la ley y así no haya contaminación auditiva que no solo afecta a los clientes y personas que pasan por el lugar, también a los propietarios de otros establecimientos.

Además pidió a los vecinos de los salones sociales que denuncien al número 287 104 5215 en caso de que consideren que el volúmen de la música esté muy alto y así se les haga un exhorto a los propietarios y así no haya contaminación auditiva.

