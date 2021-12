Inicia MORENA a dar resultados de encuestas, candidaturas se definirán por competitividad de género

-La noche de este miércoles se definirán las candidaturas afirmó el Dirigente Nacional de MORENA Mario Delgado



Jorge Acevedo



Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Como se había anunciado, este miércoles el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, empezó a dar a conocer los resultados de las encuestas que se realizaron en las seis entidades en las que habrá elección para renovar las gubernaturas, incluido Oaxaca, sin embargo será hasta la noche de este miércoles cuando se den a conocer a los candidatos y candidatas en cada uno de los estados.



Hasta el momento se han dado a conocer los resultados de dos estados que son Aguascalientes y Durango, faltan Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, en el transcurso de la tarde por medio de una transmisión en redes sociales se darán a conocer los resultados de las 4 entidades restantes.



En el caso de Aguascalientes el perfil de mujer mejor posicionado es Nora Ruvalcaba y el hombre que salió arriba en la encuesta es Arturo Ávila, en lo que se refiere al estado de Durango, el hombre mejor posicionado es José Ramón Enríquez y el perfil de mujer es Marina Vitela.



Es importante mencionar que los resultados se están dando a conocer por estado, para ello realizan una transmisión, en la que se explican cómo se llevaron a cabo las encuestas, en cada transmisión el líder nacional de MORENA Mario Delgado está acompañado de los integrantes de la dirigencia nacional, del Consejo Político Nacional y por los aspirantes de cada entidad.



Al término de cada transmisión Delgado Carrillo ha reiterado que una vez que se tengan los resultados de los seis estados, se analizará qué perfil es el más competitivo en cada uno de ellos, por lo que será durante el transcurso de las próximas horas, que se dé a conocer a los candidatos y candidatas en cada una de las entidades.



En el caso de Oaxaca se espera que los perfiles mejor posicionados sean los Senadores Susana Harp Iturribarría y Salomón Jara, además el dirigente nacional de MORENA comentó que previo a dar los resultados se habló con todos los aspirantes, a quienes se les dio a conocer que debe prevalecer la unidad a pesar de los resultados.

