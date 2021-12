Fiscalía de Oaxaca incumplió con justicia en violencia contra mujeres y niñas en Valle Nacional: presidenta de DIF municipal

-La funcionaria en salida, dijo que como abogada litigante estará pendiente para que la Fiscalía atienda las carpetas de investigación que están pendientes por diversos delitos de violencia y agresiones.

Alex Morales

A unos días de terminar el cargo la presidenta del DIF de Valle Nacional Beatriz Acevedo Montoya, reconoció que en el tema de Justicia dejó mucho que desear en la Fiscalía para atender los múltiples casos de abuso sexual a menores y de violencia de género en las mujeres, sin embargo dijo que hay confianza para que la próxima administración les dé seguimiento y estos delitos no queden impunes.



A pesar de que deja de ser funcionaria pública explicó que estará siendo vigilante para que se de seguimiento a estos casos, ya que en su profesión de abogada litigante pretende seguir apoyando al DIF para que exista justicia para las víctimas de estos hechos.



En lo que respecta al tema político dijo que seguirá activa dentro de la Cuarta Transformación y que también estará participando dentro del proceso interno que vive Morena en apoyo total a Salomón Jara o quien resulte ganador de este proceso interno, ya que indicó que solamente con unidad se puede hacer llegar la Cuarta transformación a Oaxaca.



Reconoció que aún faltó mucho por hacer por Valle Nacional sobre todo en la procuración de Justicia, sin embargo espera que las nuevas autoridades sigan trabajando para erradicar los abusos y agresiones en este municipio, siendo uno con más altos índices de violencia en toda la cuenca.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario