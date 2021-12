Da Sala Superior del TEPJF triunfo a Gabriela Díaz Pérez como Presidenta Electa en San Jacinto Amilpas

-Los magistrados anularon la elección en San Pablo Villa de Mitla, habrá elección extraordinaria



Mario Romero/Jorge Acevedo



Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), determinó revocar la resolución de la Sala Regional Xalapa, por lo que otorga el triunfo de Gabriela Adriana Díaz Pérez, quien a partir del primero de enero, asumirá la Presidencia Municipal de San Jacinto Amilpas.



Los magistrados aceptaron las pruebas que presentó la presidenta electa, con lo cual se desecharon las impugnaciones de los partidos opositores a MORENA, cabe recordar que hace unas semanas la Sala Regional Xalapa determinó que había pruebas para anular la elección, sin embargo estas fueron desechadas por los magistrados de la Sala Superior.



Otro asunto que resolvieron los magistrados fue la elección en San Pablo Villa de Mitla, en dónde determinaron anular la elección, ya que se comprobó que se rebasaron los topes de campaña, por lo que en este municipio se habrá de realizar una elección extraordinaria, junto con Santa Cruz Xoxocotlán y otros municipios del estado.



Con esta resolución se revocó el resolutivo que emitió la Sala Regional Xalapa, quien había determinado dar el triunfo al candidato de la coalición PRI-PVEM Esaú López Quero, falta que el TEPJF resuelva al caso de Salina Cruz, en dónde se anuló la elección.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario