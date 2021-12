Convoca IEEPO a directivos para participar en encuesta de la SEP sobre la Red Edusat

-Permitirá conocer a fondo la problemática que enfrentan las escuelas que reciben educación a distancia

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax., 22 de diciembre de 2021.- El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), convoca a directivos de planteles de nivel Secundaria que reciben la señal Red Edusat, a participar en la encuesta en línea emitida por la Secretaría de Educación Pública (SEP), para conocer el estado físico del equipamiento en las escuelas que cuentan con este programa.



A través de la Coordinación General de Aprende mx de la SEP, se diseñó un formulario que permitirá conocer a fondo la problemática que enfrentan las escuelas que reciben educación a distancia y así crear estrategias que les permitan recibir los contenidos educativos de forma más eficiente.



El formulario se encuentra disponible en el apartado IEEPO al día, de la página web institucional https://www.oaxaca.gob.mx/ieepo/ o directamente en el enlace https://red.aprende.gob.mx/. Se aplica a nivel nacional con la finalidad de recabar la mayor información en este tema.



La Red Edusat es un sistema de televisión con señal digital comprimida que se transmite vía satélite, cuenta con una capacidad para transmitir hasta 16 canales de televisión, con programación cultural y educativa. La señal es enviada a través de la Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE).



