Ambulantes, bloqueos y baches, algunos de los problemas que heredará Neri de Oswaldo

–Los capitalinos esperan que el edil electo logre solucionar los problemas de la capital

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- A escasos diez días de que Francisco Martínez Neri tome las riendas del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, la ciudad capital se encuentra sumergida en un caos, ya que suman 3 días de bloqueos por parte del Sindicato Independiente 3 de marzo, lo cual está provocando afectaciones económicas y molestia en la población.

Serán varios los retos que deberá afrontar Martínez Neri, porque todo parece indicar que al actual Presidente Municipal Oswaldo García Jarquín, poco y nada le importan estos problemas, ya que hasta el momento no ha dado la cara para buscar una solución y terminar con los bloqueos, todo parece indicar que así va a terminar su trienio, porque no se le ve la mínima intención de atender los problemas.

Pero no solo es el problema con el Sindicato 3 de marzo, también deberá atender las vialidades de la capital, las cuales están en malas condiciones, lo cual ha sido denunciado por la ciudadanía en las redes sociales, incluso un influencer lo denunció e inmediatamente García Jarquín inició un programa de bacheo, que se fue con las lluvias, dejando en algunos puntos peor que como estaba.

Otro problema es el ambulantaje, ya que el comercio informal se ha instalado en calles del centro histórico, han sido varios los intentos por retirarlos y no han podido, cada que los repliegan generan molestia de parte de los comerciantes establecidos, quienes piden que no se les deje instalar frente a sus negocios, ya que están en una competencia desleal.

Lo cierto es que el gobierno de Oswaldo García Jarquín está siendo catalogado como el peor en la historia de la capital, muchas fueron las expectativas hace 3 años, ya que emanó de MORENA, partido que a pesar de todo logró ganar la elección municipal, ahora esta gran expectativa la tiene Francisco Martínez Neri, quien se dice, hará un mejor papel que García Jarquín, pero ya el tiempo lo dirá.

