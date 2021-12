Siguen bloqueos del Sindicato 3 de marzo, edil de Oaxaca no da la cara

-Los sindicalizados piden el pago del aguinaldo 2021, el cual se debió haber pagado este 20 de diciembre

Mario Romero/José Cruz

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este martes continúan los bloqueos por parte del Sindicato Independiente 3 de marzo en la ciudad capital, esto debido a la nula atención de parte del edil capitalino Oswaldo García Jarquín, ya que no ha realizado el pago del aguinaldo correspondiente al año 2021, el cual se debió haber cubierto este lunes 20 de diciembre, ya que es el plazo máximo que establece la Ley Federal del Trabajo.

El aguinaldo que le corresponde a cada trabajador es el equivalente a 90 días, sin embargo el gobierno municipal no cumplió con esta obligación, por lo que desde la tarde del lunes, iniciaron con los bloqueos, mismos que retiraron por la noche y reanudaron la mañana de este martes, debido a que el pago no se hizo en tiempo y forma.

Los puntos bloqueados son el crucero del estadio de béisbol, el de Fonapas, el monumento a la madre, el crucero del ITO, la glorieta conocida como “La libélula”, la esquina de Crespo con Independencia y Crespo con Morelia en el centro histórico, la fuente de las 8 regiones y el módulo azul en la colonia reforma, también hay bloqueo en los cruces de la carretera 190 con Manuel Ruiz, Nezahualcóyotl y Pino Suárez.

Quienes también no han recibido su pago de aguinaldo son los elementos de la policía vial municipal de Oaxaca de Juárez, quienes podrían sumarse a las movilizaciones y entrar en paro de labores, ellos darán hasta las 4 de la tarde de este martes, para que se les haga el pago de su aguinaldo, o de lo contrario dejarán de laborar.

Es importante mencionar que hasta el momento el gobierno de Oswaldo García Jarquín no se ha pronunciado o buscado un acercamiento con los manifestantes para llegar a un acuerdo y retirar los bloqueos, mismos que afectan de manera directa a la ciudadanía en general, ya que el congestionamiento vial es importante y muchos usuarios del transporte público tienen que caminar para llegar a sus destinos.

