Regreso a las aulas en enero, dependerá de 2 situaciones: S-59

–Una es las condiciones climatológicas y la otra los casos de covid

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras reuniones con los representantes sindicales y directivos de las instituciones educativas pertenecientes a la sección 59, han acordado regresar en enero a las aulas, sin embargo analizarán el regreso basándose en dos razones.

La secretaria de organización de la sección 59 Consuelo Ordaz López, dijo que estarán al pendiente en dos situaciones, la primera son las condiciones climatológicas ya que en algunos lugares en donde hay escuelas de esta sección, las temperaturas son bajas; la otra situación es la de ver cómo están los casos de covid-19 en el estado y sobre todo con la nueva sepa.

Por lo tanto, aunque ya se tuvieron las reuniones con los padres de familia, esperarán que las condiciones permitan el regreso a las aulas, y así el 100% de las escuelas de esta sección regresen de manera presencial.

Hasta antes del inicio de las vacaciones decembrinas, en las casi 60 escuelas con clases de manera híbrida no se presentaron casos de covid-19, además de que los lunes y martes monitoreaban las instituciones y con esto estar al pendiente de la salud de los maestros y sobre todo de los alumnos.

En cuanto a insumos, en estas instituciones se estuvo entregando para que se contara con todo lo necesario para el mantenimiento de las escuelas, así mismo, se hizo lo necesario para el lavado de manos; además en caso de que un alumno presentara un síntoma no asistía a la escuela, por lo que existía el compromiso de los padres de familia en vigilar la salud de sus hijos.

