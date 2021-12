Piden priístas a Oswaldo García Jarquín que de la cara para resolver conflicto con sindicato y levanten bloqueos

-Señalaron que el posicionamiento no tiene tintes políticos, sin embargo resaltaron que esto sucede cuando se da el voto a una persona que no tiene la capacidad de gobernar y solucionar los problemas

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Eviel Pérez Magaña, pidió al Presidente Municipal de la capital Oswaldo García Jarquín, que de la cara y resuelva el problema con el Sindicato Independiente 3 de marzo, para que levanten los bloqueos que tienen en varios puntos de la ciudad de Oaxaca y que está provocando serias afectaciones a la población.

Acompañado del ex Presidente Municipal José Antonio Hernández Fraguas, hicieron un llamado para que la autoridad actual haga todo lo posible para hacer el algo del aguinaldo de los trabajadores del Sindicato, que es la principal demanda y argumento para estar bloqueando la ciudad capital, ya que la molestia de la ciudadanía por esta situación es a bastante, ambos lamentaron la negligencia de edil capitalino para resolver la situación.

Pérez Magaña comentó que este posicionamiento no tiene tintes políticos, sin embargo resaltó que esto sucede cuando se da el voto a una persona que no tiene la capacidad de gobernar y solucionar los problemas de la población, asimismo indicó que pedirán al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFE) que realice una auditoría detallada, ya que el recurso para el pago de los aguinaldo está etiquetado y se aprueba en el Presupuesto de Egresos.

Agregó que no se vale que García Jarquín se escude en no dar la cara para dejarle este y otros problemas a la siguiente administración, y es que el actual edil dejará el cargo el próximo 1 de enero, por lo que es su obligación atender y solucionar las demandas del sindicato para que no se siga afectando a la ciudadanía que es quien termina pagando “los platos rotos”.

