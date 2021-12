Nueva Titular del DIF en Valle, confirma que sí se dará continuidad a los trabajos pendientes de su antecesora

-Dijo que estará rodeada de personas capacitadas para la atención ciudadana y para sacar los trabajos adelante

Alex Morales

Valle Nacional Oaxaca. – Conforme a lo planeado, este martes inició el proceso de entrega recepción entre las presidenta saliente Beatriz Acevedo Montoya y la Titular entrante María Engracia Sarmiento Montalvo, por lo que decidieron iniciar desde la oficina central y de la unidad básica rural, ya que se tiene proyectado recorrer a conciencia todas las áreas de esta instancia.

Así mismo la administración entrante a cargo de María Engracia Sarmiento, señaló que hay cordialidad de ambas partes para que este proceso se lleve a cabo con total transparencia, por lo que agradeció a la actual administración la disponibilidad de otorgar las facilidades para que este acto se dé sin retraso alguno.

De esta manera, informó que le dará continuidad a los trabajos que se ha venido realizando desde esta instancia, por lo que dijo que en lo que se refiere al área jurídica y de salud dieron buenos resultados.

Cabe señalar que los casos que se han quedado varados en esta situación son los continuos casos de abusos infantil, con la cual la Fiscalía ya cuenta con diversas carpetas de investigación para aplicar todo el peso de la Ley a los culpables, por lo que sería uno de los puntos más importantes para darle continuidad.

En lo que se refiere al personal que la rodeará para sacar el trabajos adelante, manifestó que se hará acompañar de gente especializada en la materia para así dar la atención que la ciudadanía requiera, pues reconoció que a diferencia de las 2 veces anteriores en la que ha tenido este cargo, dijo que hoy en día son circunstancias diferentes y que se requiere de expertos para atender las problemática y necesidades de este municipio.

De esta manera Sarmiento Montalvo agradeció la confianza del pueblo de Valle Nacional, en lo que aseguró que dará lo mejor de sí en este nuevo proyecto y que su compromiso sigue firme con el pueblo tal y como lo dijo en campaña, ya que indicó que la prioridad de este nuevo mandato será la atención y sensibilidad que ofrecerá el personal del DIF para su gente.

