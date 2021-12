Marchan en Oaxaca para exigir justicia por masacre en Huazantlán del Río

-Los familiares de las víctimas han denunciado la nula atención de parte de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Se han cumplido 8 meses de la masacre en Huazantlán del Río y hasta el momento las autoridades no han resuelto el caso, por esta razón es que este martes habitantes de esta comunidad del municipio de San Mateo del Mar e integrantes del Comité de Víctimas, marcharon en la ciudad de Oaxaca de Juárez para exigir que se haga justicia.

Los manifestantes se concentraron en el crucero de “La experimental”, de donde partieron hacia el zócalo capitalino, en dónde realizaron un mitin, durante el trayecto, iban dando a conocer a la ciudadanía el motivo de su movilización, el contingenté avanzó por la avenida Símbolos Patrios, Periférico y lacalle Bustamante, la cual da a un costado del Palacio de Gobierno.

Desde que se dio el incidente en dónde perdieron la vida 15 personas, dos de ellas mujeres, los familiares de las víctimas han denunciado la nula atención de parte de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), además que no les ha dado conocer el avance en las investigaciones, a pesar qué hay alrededor de 160 órdenes de aprehensión, mismas que dijeron, no se han ejecutado.

Incluso una de las manifestantes refirió que el Fiscal General Arturo Peimbert Calvo, le dijo que no se han podido ejecutar las ordenes de aprehensión, ya que se debe conocer a fondo el tema, en ese sentido afirmaron que llegarán hasta las últimas consecuencias, ya que su objetivo es que se castigue a los autores materiales e intelectuales de este hecho violento ocurrido el 21 de junio de 2020.

