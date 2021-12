Las fugas de agua se atenderán por la noche: Director Agua Potable Tuxtepec

-Mientras, todo el día se desperdicia el vital líquido

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca.– El director de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtepec, Carlos Camarillo Prieto, indicó que las fugas de agua que se registran en el centro de la ciudad, en puntos ya intervenidos en la obra de agua potable será por parte de la empresa constructora.

Apuntó que luego de que el gobierno municipal suspendió la obra para evitar más afectaciones económicas por cierres de calles, la constructora solicitó al gobierno del estado una prórroga para seguir las labores de reparación, los cuales serían por las noches.

Camarillo dijo que ante el ayuntamiento la constructora pidió realizar las labores de noche para evitar mayores incidentes y no afectar el servicio del vital líquido durante el día al resto de los ciudadanos.

Hasta este momento el funcionario municipal comentó que como parte de su administración ya han girado los escritos necesarios para concluir su periodo de manera ordenada y que estarán comunicando a la administración entrante la situación en la que quedé esta obra.

“Ya será parte de la administración entrante verificar que se concluya esta importante obra de infraestructura para Tuxtepec y que se realice correctamente, nosotros ya hicimos lo que pudimos, pero el tiempo no alcanzó”, expresó Camarillo Prieto.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario