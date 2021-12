Inicia semana con 84 casos activos de COVID-19; SSO insta a no relajar medidas sanitarias

-Se registran 2 casos nuevos de COVID-19 y cero defunciones.

-Si viajas al extranjero, sigue las medidas sanitarias la pandemia aún no termina



Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 20 de diciembre de 2021.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), informan que de acuerdo al Informe Técnico de la evolución del virus SARS-CoV-2 en la entidad, la semana inicia con 84 casos activos de COVID-19, cifra inferior a la registrada el pasado 13 de diciembre que fue de 136, sin embargo, la dependencia estatal exhorta a la población a no relajar las medidas de prevención contra la pandemia.

Este día se han notificado dos casos nuevos distribuidos en los municipios de San Antonio de la Cal y Villa de Zaachila; hay cuatro hospitales que se encuentran al 100% de su capacidad y cero defunciones.



De manera general se han contabilizado 83 mil 822 casos confirmados de esta patología respiratoria, el número de fallecimientos se mantiene en cinco mil 640, además 78 mil 098 personas se han recuperado de la enfermedad y hay cinco mil 819 casos sospechosos.

En este sentido el Sector Salud recomienda a la población que va a realizar un viaje al extranjero, a mantenerse informada de la situación epidemiológica del país de destino, aunado a mantener vigentes los protocolos sanitarios, como la higiene de manos, evitar tocarse la cara, al toser o estornudar utilizar la parte interna del codo, evitar: el contacto con personas enfermas, lugares concurridos y eventos masivos.

Así como: hacer uso del cubrebocas-que abarque desde la nariz a la barbilla-, en caso de enfermarse durante su estancia en el extranjero, solicitar atención médica y evitar la automedicación.

Al regresar a México, deberán monitorear su estado de salud en los últimos 14 días y en caso de presentar algún síntoma de enfermedad respiratoria aguda, se deberá acudir a valoración médica oportuna.



La dependencia destacó que por Jurisdicción Sanitaria, el balance de la pandemia se encuentra de la siguiente manera: Valles Centrales, lleva un acumulado de 50 mil 829 casos confirmados y dos mil 506 decesos, Istmo 11 mil 845 casos confirmados y mil 205 muertes, Mixteca seis mil 504 casos confirmados y 576 defunciones, Costa cinco mil 882 casos confirmados y 472 decesos, Tuxtepec cinco mil 796 casos confirmados y 559 personas perdieron la vida, Sierra dos mil 966 casos confirmados y 322 defunciones.

De las cinco mil 640 defunciones, por sexo tres mil 597 son hombres y dos mil 43 mujeres, el grupo de edad más afectado es el de 65 y más con dos mil 634, seguido de 50 a 59 con mil 191, de 60 a 64 con 770 y de 25 a 44 años con 595, las comorbilidades asociadas son la hipertensión arterial con 39.2%, seguido de diabetes con 36.5%, obesidad 21.2%, e insuficiencia renal con 6.4%.

Este día se tiene el registro de un nuevo hospitalizado de un total de 80 que se encuentran recibiendo atención médica, hay 342 camas disponibles de 422 destinadas para la emergencia sanitaria, lo que hace que haya un porcentaje global del 19.0% de ocupación en la red hospitalaria, siendo las Jurisdicciones Sanitarias de la Mixteca con 54.1%, Valles Centrales con 21.1%, y Tuxtepec con 14.7%, las de mayor saturación.

