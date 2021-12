Heredan más problemas a nueva administración de Tuxtepec, ahora por dirección de agua potable

–Entre las complicaciones que dejan son el colapso de drenajes de aguas negras en distintos puntos de la ciudad

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca.– El colapso de drenajes en Tuxtepec es cada vez más evidente ante las fallas en distintos puntos de la ciudad, situación que le corresponderá dar solución a la nueva administración municipal.

Así lo reconoció el director de Agua Potable y Alcantarillado, Carlos Camarillo Prieto, quien expresó que “no hay dinero que alcance para los servicios básicos” y del cual en estos momentos el ayuntamiento carece, además que ya no hay tiempo para llevar a cabo esos trabajos.

A pesar de las deficiencias que dejan, el funcionario expresó que se siente satisfecho con lo que hasta este momento ha desempeñado al servicio público en la sub dirección y dirección de agua potable, y hasta recomendó a la próxima administración que más que empezar de cero los trabajos se deben de dar seguimiento a los proyectos.

En cuanto al proceso de entrega-recepción, dijo que se entrega a la nueva dirección un listado con los pendientes de mayor prioridad en dar seguimiento al inicio de las nuevas funciones.

