Este miércoles podría saberse quién será el candidato o candidata de MORENA en Oaxaca

-Sesul Bolaños señaló que no debe haber polarización, ya que la ciudadanía está comprometida con e Presidente por encima de quien quede como candidato o candidata



Mario Romero/Jorge Acevedo



Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Será este miércoles 22 de diciembre cuando se dé a conocer los resultados de la encuesta que realizó MORENA para la selección de sus candidatos y candidatas en los seis estados en dónde habrá elecciones para renovar la gubernatura, entre ellos está Oaxaca, así lo manifestó el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de este instituto político Sesul Bolaños.



En conferencia de prensa explicó que con estos resultados también se sabrá si tanto el Partido del Trabajo (PTI) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) mantengan su intención de conformar la coalición con MORENA, tal y como lo manifestaron ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).

Sesul Bolaños comentó que tiene conocimiento que se está llamando a todos los aspirantes de MORENA para que les den a conocer el resultado de las encuestas, por lo que una vez que se sepa esta información, MORENA tendrá claro con qué partidos podría ir en coalición o si van solos como en el proceso electoral pasado, asimismo indicó que se han acercado actores políticos de varios partidos, como del PAN, del PUP y otros más.



Es importante mencionar que existe polarización entre seguidores de los Senadores Susana Harp y Salomón Jara, entre quienes se definirá la candidatura de MORENA, en ese sentido el dirigente en Oaxaca comentó que en la reunión que tendrán en la Ciudad de México, se les hará el llamado a mantener la unidad, además precisó que en el caso de Oaxaca, la ciudadanía está más comprometida con el Presidente López Obrador, por encima de a quien se le dé la candidatura, incluso por encima del propio partido.



Esta información la dio a conocer luego del anuncio que hizo el ex dirigente de Movimiento Ciudadano (MC) Ricardo Coronado Sangines, de sumarse a MORENA en la contienda electoral, refirió que siempre ha apoyado a López Obrador, ya que en el 2000 MC, en ese entonces Convergencia, se sumó a la coalición, lo mismo sucedió en 2006 y 2012, por ello dijo que trabajará para lograr que MORENA gobierne Oaxaca el próximo sexenio.

