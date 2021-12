En diálogo fraterno Ayutla y Tamazulápam Mixe, reciben a Susana Harp Iturribarría

Comunicado

20 de diciembre del 2021.- En un ambiente de fiesta, unidad y respeto, habitantes de las comunidades de San Pedro y San Pablo Ayutla y Tamazulápam del Espíritu Santo, recibieron este domingo a la Senadora por Oaxaca, Susana Harp Iturribarría, para conversar sobre el trabajo legislativo que ha materializado en el Senado de la República.

En un diálogo de hermandad, el presidente actual de Ayutla Mixe, Jesús Galván Rojas; Victoriano Martínez Jiménez, edil en funciones de Tamazulápam del Espíritu Santo y Rafael Juárez Marín, presidente Electo de esta comunidad, reconocieron la labor impulsada por la Senadora morenista en la Cámara Alta.



En el marco de este encuentro, las autoridades municipales antes señaladas, solicitaron a Susana Harp Iturribarría, contribuir al fortalecimiento de la sensibilidad del estado, para continuar por la ruta de la paz y la reconciliación entre las comunidades de la Nación Mixe.



Durante la reunión, la también presidenta de la Comisión de Cultura en el Senado de la República, compartió los avances legislativos a favor de la protección de los elementos de cultura de las comunidades indígenas y afromexicanas.



“Tenemos nuevos derechos, toca a nosotras y nosotros apropiarnos de ellos en el escenario comunitario, organicémonos y tomémoslos como una herramienta de protección a nuestras raíces e identidades”, apuntó la representante popular.



Resulta oportuno señalar que, la Senadora por Oaxaca, Susana Harp Iturribarría, ha acudido a diferentes comunidades del estado, con el objetivo de informar acerca de los nuevos derechos que se han ganado para las y los ciudadanos, resultado de su trabajo legislativo; entre ellos destaca: la protección al patrimonio cultural de las comunidades y la reforma a la Ley de Derechos de Autor, para sacar de dominio público a los elementos de cultura de los pueblos y comunidades.

