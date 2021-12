El infarto, la causa de muerte principal durante este 2021

-Este año además el número de muertes fue menor en comparación con el año pasado



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- Durante este 2020 y 2021, se reportaron más defunciones que en otros años esto debido al covid-19, sin embargo en este año que finalizamos fue el infarto, la causa de muerte que ocupó el primer lugar, así lo dio a conocer la Jefa de Panteones Gloria García Zeferino.



Puntualizó que en este 2021 llevan un registro de 765 defunciones reportadas hasta el corte de la semana pasada, un número menor en comparación con el año pasado en donde los meses de mayo, junio y julio se reportó un gran número de defunciones, la mayoría por covid.



Del total de las defunciones de este 2021, la mayoría fue a causa del infarto, mismas que relacionaron con el covid aunque ellos se basan en los certificados de defunción; la segunda causa que tienen registrada es la diabetes, sin embargo no especificó cuántas muertes fueron a causa de estos dos padecimientos.



Lo que pudo ayudar a que se reportaran menos defunciones, dijo, fueron las vacunas mismas que se empezaron a aplicar en el segundo trimestre del año, por lo que este año, fueron alrededor de 300 muertes menos en comparación con el 2020.



Así mismo, señaló que en estos días festivos se mantiene una guardia con la finalidad de que se atienda cualquier urgencia que se vaya presentando.

