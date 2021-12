Atraso en entrega-recepción de Usila por apatía del actual edil: Juan de Dios Jacinto, presidente electo

-Aún así dijo que espera que este proceso culmine en tiempo y forma, para así informar al pueblo de Usila el estado en que recibe el inmueble



Alex Morales



Tuxtepec Oaxaca.- El presidente electo de San Felipe Usila Juan de Dios Jacinto, reconoció que el proceso de entrega recepción ha ido lento debido a que el actual administrador Filemon Bernardo Hernández pretendía quedarse aún en el ayuntamiento, sin embargo dijo que es un proceso que se tiene que dar quiera o no quiera el actual edil.



Mencionó, que han sido contados los acercamientos que ha tenido con el Edil para poder integrar los expedientes y así iniciar con este proceso y recibir el inmueble de manera física para poder tomar las riendas del municipio el día primero de Enero.

Pese a esta situación espera Juan de Dios Jacinto que este proceso se culmine en tiempo y forma, y así poder informar a su municipio el estado en que recibe el ayuntamiento, una vez que asuma el cargo, por lo que espera recibir la información a la brevedad y analizar su situación.

Por otro lado informó que está por inaugurarse los 3.4 kilómetros del proyecto carretero que unirá a su municipio con el municipio de Valle Nacional, así también dijo que están a la espera de que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas les autorice otros kilómetros más para ir avanzando con este proyecto que les ahorraría tiempo para llegar a la capital del Estado.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario