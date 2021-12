Alrededor de 200 platillos, regalará el Comedor social Beth-Lehem en Tuxtepec

-Los platillos se entregarán el próximo 24 de diciembre



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- El director del comedor social Beth-Lehem “Casa de Pan”, Silvestre López Duran, señaló que serán de 150 a 200 los platillos que van a regalar el próximo 24 de diciembre en el marco del 4° banquete navideño 2021, con la finalidad de ayudar a las personas de escasos recursos.



Dijo que la entrega empezará a las 11 de la mañana y hasta las 3 de la tarde empezarán a repartirlos en vehículos, motos y en bicicletas, recorriendo todo el municipio buscando a personas en situación de calles y de escasos recursos, para entregarles un platillo, pero además estarán sirviendo en las instalaciones del comedor.



Este banquete surgió desde hace cuatro años, con la finalidad de que las personas que no tengan que comer el día 24 de diciembre, disfruten de los alimentos.



Para servir este cuarto banquete, se va a necesitar de la ayuda de la ciudadanía, con pan, refrescos, agua, por lo que pidió el apoyo, para poder servir los alimentos, o bien también pueden apoyar económicamente, para poder comprar lo que necesiten.



Además de pedir la ayuda para los alimentos, quien desee donar ropa o bien algunos cobertores lo pueden hacer y así entregarlo a las personas en situación de calles, que en ocasiones no tienen con que cubrirse.

FOTO: Archivo

