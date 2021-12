Triste cosecha de rábanos 2021, “haremos milagros”, dicen productores

-Este domingo inició la cosecha para la tradicional “noche de rábanos”



Dora Timoteo/Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Sin duda la pandemia no solo ha afectado la salud y la economía de los oaxaqueños, también provocó que la producción de rábanos 2021 para la tradicional “noche de rábanos” esté triste y los productores tengan que hacer milagros para realizar las figuras que tienen proyectadas hacer.

Fue este domingo que las autoridades estatales, de manera simbólica acudieron a la cosecha de rábanos, en donde uno de los productores y participantes de la Noche de Rábanos por más de 50 años, Serafín Florencio Muñoz dijo que hasta las plantas saben que hay pandemia y esto ha provocado que sea una cosecha triste “está muy escaso, no es como los otros años que está muy bonito, que hay bastante”, dijo.

Agregó que este 2021 “para mí va a ser el año del milagro, porque vamos a hacer milagros, es muy poco el rábano”, esto en relación a la obra que él tiene proyectada hacer en esta edición de la noche de rábanos.

Por su parte Abundio Ruiz Torres explicó que la siembra de rábano se hizo a destiempo además de que se enfrentaron a otros factores como el climatológico, y la crisis de la pandemia, por lo que, a pesar de esto, decidieron participar en estas tradiciones “no están muy grandes, pero tenemos algo de presencia para que ustedes que tienen manos mágicas, puedan hacerlo”.

Aunque no se sabía si se iba a realizar la noche de rábanos, debido a la situación económica que enfrenta el gobierno municipal de la ciudad de Oaxaca, el gobierno del estado optó por solventar económicamente la realización y logística de esta noche de rábanos.

Se espera la participación de 22 adultos, en la categoría de rábano tradicional, así como 16 más en la de figuras de rábano artísticas; 8 en la de flor inmortal; 7 para la de totomoxtle natural, y 6 para totomoxtle decorado; así mismo se tiene contemplada la participación de 28 menores en dos categorías.

La Noche de Rábanos es una fiesta de sello netamente popular en la que los hortelanos y floricultores exhiben sus diseños especiales realizados con el rábano, la flor inmortal y el totomoxtle.

