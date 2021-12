Suman 23 lesionados por colapso de puente, en Santa María Temaxcaltepec Oaxaca

-Las personas iban a una posada, cuando el puente colapsó

De la Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Hasta el momento suman 23 personas lesionadas por el desplome de un puente colgante, en Santa María Temaxcaltepec, en Oaxaca; esto ocurrió cuando las personas estaban en una posada.

Fue este sábado por la noche que las personas se dirigían al punto en donde pedirían posada, sin embargo, el puente colapsó por no aguantar el peso; lo que dejó hasta el momento 23 personas lesionadas.

La Coordinación Estatal de Protección civil de Oaxaca informó que debido a las lesiones, 10 personas fueron trasladadas al hospital de Puerto Escondido de las cuales 6 son adultos y 4 niños, así como 13 en Santos Reyes Nolapa de los cuales 8 son adultos y 7 menores de edad.

Cabe hacer mención que, por los hechos, el presidente municipal de Santos Reyes Nopala, Bulmaro Sánchez Vázquez, habilitó un albergue para las familias de los heridos a un costado del hospital municipal, además estarán llevando alimentos a las clínicas donde se encuentran los heridos y sus familiares.

