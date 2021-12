Sindicatos no tienen facultad para pedir elección de nuevo rector afirma Eduardo Bautista Martínez

-Señaló que hay órganos colegiados que se encargan de convocar a la comunidad universitaria para la renovación de la rectoría

José Cruz/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) Eduardo Bautista Martínez, explicó que el proceso para su sucesión, no le corresponde pedirla a los sindicatos, ya que existen órganos colegiados, quienes determinan los tiempos, incluso mencionó que el rector no puede convocar a apresurar el proceso.

Indicó su permanencia al frente de la rectoría de la máxima casa de estudios de Oaxaca es legal, ya que la cláusula de la comisión electoral de la UABJO no determina el tiempo en que concluye su periodo, esto señaló, fue aprobado por el Consejo Universitario, agregó que es la Comisión Electoral la que debe convocar al proceso para renovar a la autoridad universitaria.

Bautista Martínez explicó que todo esto está contemplado en un documento llamado “lineamientos para la elección del Recto de la UABJO“, en dónde están establecidos los procedimientos y tiempos en que se debe dar este proceso, además dijo que no se puede convocar a una elección cuando los alumnos están en confinamiento, cuando están en receso intersemestral o en tiempos de inscripción, señaló que estos requisitos se deben cumplir, ya que en el proceso de elección del nuevo rector, también se eligen a los representantes estudiantiles.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario