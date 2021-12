PRI presenta queja contra Armando Contreras aspirante a la gubernatura y Morena

Mario Romero

Tuxtepec, Oaxaca.- Este sábado el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) una denuncia contra Armando Contreras, aspirante a la Gubernatura de Oaxaca por MORENA; así como contra el partido.

El Representante del PRI ante el IEEPCO Otoniel Peña dijo que la denuncia es contra el aspirante por actos anticipados de precampaña y señalándose como un precandidato, y contra el partido es por ser el co-responsable de estos actos anticipados, ya que aún no son los tiempos.

Dijo que los tiempos que marcan los estatutos, es que el arranque de las precampañas son a partir del 2 de enero al de 10 febrero, por lo que basándose en el reglamento de quejas en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, y acreditándose estos actos anticipados de campañas podrá ser negado el registro.

Esta es la segunda queja que presentan actualmente, sin embargo ya han presentando 5 más contra el también aspirante a la gubernatura Salomón Jara, y no descartó presentar las quejas necesarias en contra de quienes sigan realizando actos anticipados de campaña.

