Por falta de pago de aguinaldo, Sindicato 3 de marzo bloquea la capital

-Los puntos que bloquean son el crucero del parque del amor, el monumento a la madre, la avenida Símbolos Patrios, el crucero de Fonapas, Periférico y la gloriera conocida como la “Libélula”

Mario Romero/José Cruz

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este lunes el Sindicato Independiente 3 de marzo, iniciaron una serie de bloqueos en distintos puntos de la ciudad capital, debido a que el gobierno municipal no hizo el pago del aguinaldo correspondiente al 2021, esta movilización generó caos vehicular en la ciudad de Oaxaca de Juárez, ya que los puntos bloqueados son vías de comunicación primarias.

Los puntos que bloquean son el crucero del parque del amor, el monumento a la madre, la avenida Símbolos Patrios, el crucero de Fonapas, Periférico y la gloriera conocida como la “Libélula“, el líder sindical Bernabé Baltazar Díaz, comentó que el edil capitalino Oswaldo García Jarquín no cumplió con la obligación de pagar el aguinaldo, dicho plazo vence este 20 de diciembre de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo.

Los manifestantes mencionaron que podían intensificar sus medidas de protesta, en caso de que el ayutamiento capitalino no cumpla con el pago del aguinaldo de 90 días que es un derecho que tienen los trabajadores, los sindicalizados se mantuvieron en espera de que el pago se hiciera en el transcurso del día, por lo que al no ocurrir, decidieron iniciar con los bloqueos.

Es importante mencionar que el Sindicato Independiente 3 de marzo ha estado realizando varias protestas en los últimos dos meses, principalmente por la falta de pago de los adeudos que tiene el gobierno de Oaxaca de Juárez con los jubilados y pensionados, así como el de varios pendientes que tiene con la base trabajadora.

