Invierte Segalmex más de 1 mdp en pago a productores de maíz en la zona

-Se espera que en los próximos meses, la derrama sea mayor

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras el anuncio por el aumento en el precio de la tonelada de maíz y frijol, el jefe de la unidad operativa 026 de la segalmex Bernardo Arturo Mortera Virgen, dijo que han pagado a los productores alrededor de un millón de pesos en lo que va de esta cosecha primavera-verano, dinero que se ha invertido en la zona.

Señaló que este aumento en el precio de la tonelada tanto de maíz como de frijol ha incentivado más a los productores, y lo que ha provocado que se hayan captado al momento alrededor de 136 toneladas de maíz, lo que ha dejado una derrama económica de alrededor de 1 millón de pesos.

Debido a que la cosecha de otoño-invierno es la más importante para ellos, se espera que en próximos meses se tenga más grano en los centros de acopio y logren llegar a la meta que es de captar unas mil toneladas en los centros que están en el estado de Oaxaca, por lo que la derrama económica sería mayor para los pequeños productores.

En los centros de acopio ubicados en Oaxaca se recibe más maíz que frijol, ya que este último lo siembran más para autoconsumo, sin embargo, confían en que con el precio de garantía que es de 16 mil pesos por toneladas decidan entregarlo a la segalmex.

Tras el incremento en el precio de garantía se paga por tonelada de maíz 6, 060 pesos, más 160 pesos para gastos de traslados, así como 16 mil pesos la tonelada de frijol.

