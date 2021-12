Habitantes de San Martín Mexicapam toman oficinas de SAPAO en Oaxaca

–Denuncian deficiencias en suministro de agua potable, además de que la calidad del vital líquido es mala

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este lunes un grupo de habitantes de la colonia Hidalgo de San Martín Mexicapam, tomaron las instalaciones de los Servicios de Agua Potable de Oaxaca (SAPAO), para exigir el suministro del vital líquido, ya que denunciaron que desde hace varias semanas el servicio ha sido dado de manera intermitente.

Los manifestantes llevaban lonas y pancartas en las que exigen una mesa de diálogo con el titular de la dependencia, para que se regularice el suministro de agua potable, lo cual ha afectado a varias familias, además señalaron que los vecinos han realizado el pago por el servicio de manera puntual, por lo que exigen que se normalice el suministro.

Otra irregularidad que denunciaron es que la calidad del agua que reciben es mala, ya que en algunas viviendas el agua les llega sucia, incluso uno de los vecinos dijo que el agua tiene color “chocolate“, por lo que no pueden usarla, finalmente manifestaron que en caso de no ser atendidos por las autoridades, ampliarán sus medidas de protestas.

